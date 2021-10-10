Исчезнут солнечные дни: Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующую неделю

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Во второй половине следующей недели в Москве и Московской области ожидается облачная погода с дождями, а вот в понедельник и вторник горожане вместе с жителями Подмосковья еще продолжат радоваться солнцу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 11 октября день будет таким же солнечным, как и в выходные. Температура воздуха в светлое время суток составит плюс 13–14 градусов. Однако ложбина низкого давления с запада будет постепенно, но уверенно отодвигать на восток мощный антициклон, определяющий погоду, столь приятную для жителей Московского региона.

— В понедельник погода будет великолепной, а вот во вторник, 12 октября, во второй половине дня будет уже облачно, но еще с прояснениями, конечно же. Со среды, 13 октября, эта облачность станет более плотной. Во второй половине дня пойдет не очень большой дождик, который продолжится и в четверг, и в пятницу, — пояснил метеоролог.

Отличие значительной части грядущей недели от уже прошедшей и понедельника–вторника будет в следующем: если при антициклоне дневные температуры высокие (плюс 13–15 градусов в данном случае), а ночные снижаются порой до отрицательных значений, то здесь никаких заморозков не ожидается. Средний суточный ход температуры будет составлять 3–4 градуса, говорит Вильфанд, начиная со среды.

— Днем облака будут приводить к понижению температуры. Поэтому ночью ожидается 4–8 градусов выше нуля, днем — плюс 7–10. А если говорить о среднесуточной температуре, то она будет либо около нормы, либо выше нее на 1–2 градуса. Давление при этом, хоть и будет понижаться, все равно останется около нормы или чуть выше, — добавил специалист.

Солнца при этом со среды и до конца рабочей недели жители столичного региона, скорее всего, не увидят. Но сильных осадков тоже не ожидается. Выглянет ли солнце в субботу и воскресенье — сказать сложно, поскольку насчет следующих выходных пока прогнозы делать рано, заключил синоптик.