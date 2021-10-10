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Школьник в Петербурге устроил стрельбу из пневматического пистолета

Анастасия Колоскова

Происшествия
Школьник в Петербурге устроил стрельбу из пневматического пистолета
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета, который нашел на улице. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным полицейских, об инциденте правоохранителям сообщила жительница Красносельского района города. Женщина рассказала, что вечером в субботу, 9 октября, во дворе одного из домов, расположенных на улице Маршала Захарова, двое подростков стреляли из предмета, который похож на пистолет.

— Прибывшие на место происшествия полицейские опросили находившегося во дворе 16-летнего гимназиста. Молодой человек сообщил, что стрелял его 15-летний одноклассник, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Стражи порядка обнаружили названого подростка на улице Доблести. Он признался, что нашел пневматический пистолет на пустыре недалеко от дома 68 по проспекту Маршала Захарова и пострелял из него по деревьям.

Полицейские изъяли пистолет и передали школьника родителям. Все обстоятельства инцидента выясняются. В ведомстве не уточнили, есть ли в результате инцидента пострадавшие.

8 октября стало известно, что в отношении директора казанской гимназии № 175, в которой 11 мая произошел трагический инцидент со стрельбой, возбудили уголовное дело о халатности.

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