«Ковид тут ни при чем»: пульмонолог объяснил появление микоза легких у больных коронавирусом

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Грибок Candida albicans в легких больных коронавирусом появляется из-за лечения пациентов антибиотиками и на фоне снижения иммунитета, а не конкретно от коронавируса. Для того чтобы грибковая флора не размножалась, больным нужно принимать противомикозные препараты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя сообщение о том, что в России выявили рост случаев обнаружения грибковой флоры в реанимациях стационаров, где лечат больных коронавирусом. По данным специалистов, проблема микозов и кандидозов в легких в условиях пандемии стала более актуальной.

По словам Пурясева, к всплеску грибковых заболеваний приводит лечение коронавируса антибиотиками. Грибки присутствуют во всех органах, но в малых количествах. Однако если организм ослаблен, они начинают активно размножаться.

— Когда меняется внутренняя микрофлора органов дыхания на фоне антибактериальной терапии, это приводит к дисбактериозу в легочной флоре. На этом фоне кто-то уходит, а кто-то приходит: свято место пусто не бывает. Грибки размножаются и активно поражают легочную ткань, — сказал врач.

Он отметил, что для того чтобы избежать размножения грибков в легких при лечении антибиотиков, нужно принимать противомикозные препараты.

— Ковид тут ни при чем. Он никак не увеличивает количество грибков. Его задача — сделать тромбы где угодно. А потом наваливается остальное, микробы тут как тут, — заключил врач.

До этого врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет коронавирус. Болезнь будет протекать легче и закончится быстрее, если при контакте с больным пациент был в медицинской маске, потом прополоскал горло, помыл руки и лицо. Медики добавили, что, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше шестидесяти лет и пациенты с хроническими заболеваниями.