Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в «Иллюзионе»

Фото: Госфильмофонд России

Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Кинотеатр «Иллюзион» с 22 по 24 октября станет площадкой Международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Программа включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино.

Старт программе 22 октября даст подборка фильмов shnit: Worldwide Competition #1. Зрители увидят короткометражные ленты из Турции, России, Португалии, Австралии и Египта. Российская картина «Фанаты», исследующая тендерную идентичность в России начала 20-х годов XXI века, основана на реальных событиях. В афише также фильмы «Мои друзья», «Преступники», «Мы не забудем» и «Боюсь забыть твое лицо».

23 октября зрителей ждет программа shnit: Worldwide Competition #2, в которую вошли фильмы из США, Бельгии, Индии, Австралии, Аргентины и Туниса: Bluestar, «Анита», «Прыжок», «Закатная страна», «Ванна» и «Новый Рико».

Завершит показ фильмов 24 октября программа shnit: Worldwide Competition #3 с фильмами из Чили, Швейцарии, Ирана, США, Сенегала и Австралии: «Мти», «Матч», «Важное полицейское дерьмо», «Танжир», «Солнечное затмение» и «Винное озеро».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте кинотеатра.