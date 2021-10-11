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Комиссия Мосгордумы рекомендовала наградить Амаяка Акопяна почетной грамотой

Полина Долганова

Город
Комиссия Мосгордумы рекомендовала наградить Амаяка Акопяна почетной грамотой
Фото: Youtube /Гости online

Комиссия Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала инициативу о награждении иллюзиониста Амаяка Акопяна и других граждан почетными грамотами и благодарностями за заслуги перед населением города. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал председатель комиссии МГД Александр Семенников.

По его словам, он будет продвигать идею о расширении списка претендентов на награды.

Согласно постановлению, благодарности и награды могут получить 17 граждан и шесть столичных организаций.

В настоящее время Амаяк Акопян является пенсионером. Изначально во многих фильмах его можно было увидеть в роли фокусника, однако позже актеру предоставили более характерные и не соответствующие его профессии роли, передает агентство городских новостей «Москва».

В апреле «Вечерка» продолжила рубрику «Зеркало для героя», где известные личности делятся своими мыслями и сокровенным. Накануне Международного дня цирка иллюзионист и кумир детей 1990-х годов Амаяк Акопян рассказал о том, почему его считают колдуном и каким должно быть волшебство.

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