Комиссия Мосгордумы рекомендовала наградить Амаяка Акопяна почетной грамотой

Фото: Youtube /Гости online

Комиссия Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала инициативу о награждении иллюзиониста Амаяка Акопяна и других граждан почетными грамотами и благодарностями за заслуги перед населением города. Об этом в понедельник, 11 октября, рассказал председатель комиссии МГД Александр Семенников.

По его словам, он будет продвигать идею о расширении списка претендентов на награды.

Согласно постановлению, благодарности и награды могут получить 17 граждан и шесть столичных организаций.

В настоящее время Амаяк Акопян является пенсионером. Изначально во многих фильмах его можно было увидеть в роли фокусника, однако позже актеру предоставили более характерные и не соответствующие его профессии роли, передает агентство городских новостей «Москва».

В апреле «Вечерка» продолжила рубрику «Зеркало для героя», где известные личности делятся своими мыслями и сокровенным. Накануне Международного дня цирка иллюзионист и кумир детей 1990-х годов Амаяк Акопян рассказал о том, почему его считают колдуном и каким должно быть волшебство.