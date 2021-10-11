Народный календарь. Что нужно сделать 12 октября, чтобы разбогатеть

Фото: Пресс-служба Госдумы

12 октября Православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника и преподобного Феофана Милостивого. В этот день лучше воздержаться от лишней траты денежных средств. Необходимо трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Если сможете воздержаться от лишних затрат, то преподобный Феофан принесет вам еще больше денег, чем вы могли себе представить. Также он принесет благополучие и достаток.

Скупиться в этот день также нельзя. Необходимо постараться помогать всем, кому это нужно. Подайте милостыню, угостите человека без дома хлебом или помогите друзьям, которые в этом нуждаются. Речь идет не только о материальной помощи, но и о духовной.

Если небо звездное, то осень будет сухой, а следующий год — урожайным.

Если поздно вечером или ночью появился туман, заморозков не будет.

Появление в лесу поздних грибов — к затяжной осени.

Праздники:

Всемирный день борьбы с артритом

12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года.

Проблема борьбы с артритом в связи с широтой и серьезностью данной проблемы с каждым годом становится все более актуальной. В рамках проведения этого дня особое значение уделяется профилактике болезни и мерам, которые помогают наилучшим образом согласовать действия в тандеме пациент — врач. В настоящее время уже более чем в 35 странах 12 октября пройдут всевозможные мероприятия, цель которых объединить усилия пациентов и медицинских работников для плодотворного сотрудничества, направленного на борьбу с артритом.

День кадрового работника в России

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций.

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.

Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 24 мая. Но, несмотря на отсутствие официального статуса и точно установленной даты празднования, все кадровые работники в этот день получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 12 октября, чтобы разбогатеть

События:

Экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор

Экспедиция в составе 90 человек на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» вышла из Палоса 3 августа 1492 года, от Канарских островов повернула на запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года (официальная дата открытия Америки).

В честь открытия Колумбом Америки, испанца по национальности, 12 октября в Королевстве Испания отмечается национальный праздник — День испанской нации, называемый еще как День Испанидад.

В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня — праздник Октоберфест)

Вряд ли среди любителей пива найдется хотя бы один человек, не слышавший о знаменитом празднике Октоберфест. Давно завоевав мировое признание, этот фестиваль удостаивается самых разных эпитетов. Для одних — это самое массовое в мире народное гуляние, для других — это немецкая национальная традиция, третьи и вовсе называют это празднество самой грандиозной пьянкой года.

Миллионы ценителей пива собираются в Мюнхене, чтобы воздать должное этому благородному напитку. Пивоваренные заводы сооружают по всему городу павильоны, чтобы с утра до поздней ночи угощать посетителей Октоберфеста различными сортами пива.

В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя

Главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро считается статуя Христа Спасителя. Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота статуи — 30 метров, не считая семиметрового постамента, а ее вес — 1140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны, кисти рук — по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метра.

Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент — символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, выдвинул идею скульптурного изображения Христа, распростершего руки и обнимающего весь город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость.

Состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Многие при упоминании о выступлении лидера СССР в ООН сразу же вспоминают «историю с ботинком, которым Хрущев (якобы) стучал по трибуне Генассамблеи ООН» — неоднозначный эпизод времен холодной войны. Так был ли в руках советского лидера ботинок, стучал ли он им по трибуне, если да, то почему?

Ссылаясь на интервью В. М. Суходрева, можно с уверенностью утверждать, что ботинок в руках Никиты Сергеевича был. Но стучал им он не по трибуне, а по столу, за которым сидел Хрущев и представители Советского Союза на заседании Генассамблеи.

Само по себе выступление Хрущева было очень эмоциональным и выдержанным в духе идеологии и лозунгов коммунистической партии того периода. Речь шла о борьбе с колониализмом, и глава советского правительства обвинял страны НАТО, называя их империалистическими державами, в подавлении всякого рода проявлений борьбы народов за свободу и независимость.

В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

В июле 1971 года была записана и выпущена пластинка Jesus Christ Superstar, которая разошлась миллионными тиражами.

12 октября 1971 года на Бродвее в Нью-Йорке состоялась премьера расширенного сценического варианта рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar).

Анализируя феномен этого мюзикла, специалисты утверждают, что бум, вызванный его появлением, сравним с изобретением первых летательных аппаратов, поднявших человека в воздух. Благодаря появлению этой рок-оперы, из никому не известного композитора Эндрю Ллойд Уэббер мгновенно стал знаменитостью.

Родились:

1935 год — Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор), лауреат премии «Грэмми» и др. наград.

1939 год — Юрий Васильев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

1958 год — Михаил Леонтьев, российский журналист и публицист, ведущий телепередачи «Однако».

1960 год — Алексей Кудрин, российский политик и экономист, председатель Счетной палаты (с 2018 года).

1966 год — Алексей Кортнев, российский музыкант, автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай».

1976 год — Виктория Исакова, российская актриса театра и кино.

1977 год — Жасмин, российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель.

Именины отмечает Иван.