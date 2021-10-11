В Москве заработали выделенные полосы на пяти новых участках

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Выделенные полосы для наземного общественного транспорта появились еще в пяти местах столицы. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, например, новая полоса на Малой Тульской улице позволит вдвое ускорить движение автобусов, а участок можно будет преодолеть за две минуты.

Полоса на Большой Тульской улице в сторону Подмосковья снизит время проезда транспорта до двух минут. В настоящее время на участке работают 12 маршрутов общественного транспорта, на которых каждый день ездят свыше 90 тысяч москвичей.

Выделенка от съезда с ТТК увеличит скорость автобусов в полтора раза. Также по указанному адресу проезд к остановке «Метро Тульская (Южный вестибюль)» станет более доступным.

Полоса с внутренней стороны ТТК при заезде на Автозаводский мост увеличит скорость движения в пять раз. Время проезда по участку сократится до минуты.

Выделенка на Кантемировской улице позволит горожанам проезжать участок за три минуты. Наконец, полоса в Лубочном переулке во встречном направлении даст автобусам возможность без препятствий проехать на улицу Балчуг.

В Москве выделенную линию на участке проспекта Мира закроют с 20 октября для проезда автомобилей службы такси. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. По данным ведомства, речь идет об участке от Проектируемого проезда № 911 до улицы Докукина в сторону центра. В департаменте отметили, что причиной такого решения стала повышенная аварийность на выделенной полосе.