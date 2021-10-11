Арт-терапевт рассказала, как определить, что вы стали жертвой психологического насилия

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Существуют отчетливые признаки, свидетельствующие о том, что человек подвергается психологическому насилию. Об этом сообщила арт-терапевт, психолог Ирина Красова.

— Газлайтинг можно распознать, если один человек находится под давлением другого, при этом сомневаясь в восприятии собственной реальности. Человек испытывает искаженное видение того, что происходит в его жизни. Можно сказать, что этот человек — жертва и должен подчиняться приказам, — пояснила она в комментарии изданию Nation news.

Понять, что вы стали жертвой психологического насилия, можно по нескольким признакам. Во-первых, близкий человек все время напоминает вам о недостатках, ваше мнение по различным вопросам не имеет никакого значения. Кроме того, присутствует постоянная тревожность, нет чувства безопасности. Еще один признак: ощущение скованности — человек не может самовыразиться, ему не дают этого сделать.

Психологическому насилию в любом виде можно и нужно противостоять, отметила специалист. В частности, необходимо отстаивать собственную точку зрения, укреплять собственные границы. Если они давно нарушены, конечно, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

До этого психолог пояснила, как влияют на состояние человека художественные произведения.