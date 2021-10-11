«Эти большие голубые глаза…»: фигуристка Медведева рассказала о «Ледниковом периоде» с Милохиным

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Олимпийская чемпионка Евгения Медведева рассказала о работе со своим партнером по проекту «Ледниковый период» Даней Милохиным.

Она говорит, что не ожидала, что Милохин настолько быстро освоит азы фигурного катания.

— Я катаюсь с Данькой Милохиным. Честно… Я ехала на первую пробу как на смертную казнь. Думаю: «Милохин, тиктокер… Какие фигуристы?». Даня меня уже там ждал. Я успокоилась, потому что он мне сказал: «А? Что делать?». И эти круглые большие голубые глаза ясные смотрят тебе прямо в душу. «Научи меня кататься! Да, я все понял!». И он так быстро все схватывает! Он оказался намного сильнее, чем кажется. Вроде он худенький, хиленький, но там силы-то достаточно, — говорит Евгения Медведева в интервью для YouTube-канала Ляйсан Утяшевой.

Также фигуристка подчеркивает, что пара усиленно тренируется. Добиться быстрых результатов в фигурном катании Милохину помогает хоккейное прошлое, но говорить о том, на какое место претендует пара, пока рано.

— Мы не тренируемся с другими участниками, потому что ограничены во времени. Мы смотрим только на себя, — рассказывает фигуристка.

Ранее Даня Милохин рассказал, что доволен тем, как складывается его участие в проекте «Ледниковый период».