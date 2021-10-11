В Кремле сообщили, что статья Медведева об Украине отражает позиции РФ на разных уровнях

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Статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине отражает позицию, которую Россия неоднократно высказывала на различных уровнях. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством. В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях, — передает его слова ТАСС.

Свою статью Медведев опубликовал в издании «Коммерсантъ». В ней он выдвинул пять тезисов, согласно которым в данный момент идти на контакт с руководством Украины бессмысленно. Например, текущих руководителей страны он назвал «невежественными и необязательными людьми», постоянно меняющими собственную позицию.

Медведев также отметил, что текущее руководство Украины находится под прямым иностранным управлением и всячески стремится набить собственный кошелек государственными деньгами.