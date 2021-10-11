В Кремле сообщили, что статья Медведева об Украине отражает позиции РФ на разных уровнях
Статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине отражает позицию, которую Россия неоднократно высказывала на различных уровнях. Об этом в понедельник, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством. В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях, — передает его слова ТАСС.
Свою статью Медведев опубликовал в издании «Коммерсантъ». В ней он выдвинул пять тезисов, согласно которым в данный момент идти на контакт с руководством Украины бессмысленно. Например, текущих руководителей страны он назвал «невежественными и необязательными людьми», постоянно меняющими собственную позицию.
Медведев также отметил, что текущее руководство Украины находится под прямым иностранным управлением и всячески стремится набить собственный кошелек государственными деньгами.