Специалист по йоге назвала одно из лучших средств борьбы с целлюлитом

Фото: Pixabay

Одним из лучших средств для борьбы с целлюлитом является шпагат, он также способствует профилактике различных болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказала сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.

— Шпагат — один из лучших способов профилактики целлюлита. Еще один его плюс заключается в том, что при желании и регулярных тренировках на шпагат можно сесть не только в 20 лет. Ведь самое главное здесь — хорошая растяжка, а ее можно получить при помощи практики йоги, — рассказала специалист.

Коломийцева добавила, что укрепление мышц тазового дна способствует нормализации цикла, помогает отсрочить менопаузу, является профилактикой цистита, недержания и возрастного опущения внутренних органов. Кроме того, по ее словам, шпагат позволяет держать в тонусе мышцы живота, бедер, спины и ягодиц.

В начале августа Коломийцева рассказала, что растяжка — один из самых популярных видов физической нагрузки, к которому прибегают даже те, кто занимается более серьезными видами спорта, в том числе бегом, силовыми тренировками, посещением тренажерного зала. По ее словам, растяжка усиливает кровообращение, следовательно, мышцы и органы ощущают прилив кислорода, что повышает их работоспособность и выносливость.