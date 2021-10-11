Названы знаки зодиака, представители которых могут вернуться к бывшим возлюбленным

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Звездные эксперты убеждены, что на происходящие в жизни человека события влияют планеты и звезды. Так, астролог Лиана Жемчужная рассказала, представители каких знаков зодиака в скором времени, вероятнее всего, сойдутся с бывшими партнерами.

Овны — компаньоны по натуре. Таким людям необходимо эмоционально заполнять одиночество и пустоту внутри. Страх остаться без любовных отношений подтолкнет представителей данного знака зодиакального круга восстановить прошлые отношения.

Специалист отметила, что Львы часто скучают и искренне страдают по вторым половинкам после разрыва отношений. Даже если они находят нового возлюбленного, то в конечном итоге возвращаются к прежнему партнеру.

Любящим стабильность Козерогам не нравится ходить на свидания и постоянно находиться в поиске партнера. Они находят родственную душу, а в случае расставания с ней стараются вернуть былые отношения, передает New Inform со ссылкой на слова Лианы Жемчужной.

Ранее участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий назвал пять знаков зодиака, которые чаще всего страдают психическими расстройствами.