Путин обсудил ситуацию в Донбассе по телефону с Макроном и Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 11 октября.

— Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили ситуацию в связи с «пробуксовкой процесса» разрешения конфликта на Украине. Стороны подчеркнули заинтересованность в координации усилий трех стран в «нормандском формате».

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон отметили важность реализации Минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. Российский лидер в ходе разговора «дал принципиальную оценку» Киеву, который «упорно уклонялся» от выполнения обязательств в рамках Минских соглашений.

Лидеры из-за ситуации на юго-востоке Украины поручили политическим советникам и МИД ускорить работу и контакты по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел, как отмечается, будут вести дело к проведению в этом формате встречи на собственном уровне.

Одной из тем разговора стали также вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке, отмечается на сайте Кремля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.