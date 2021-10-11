Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помещение около станции метро «Китай-город» выставили на торги

Дарья Чентаева

Город
Помещение около станции метро «Китай-город» выставили на торги
Фото: pixabay.com

Нежилое помещение, которое находится рядом с Ильинским сквером и Чистыми прудами в центре столицы, выставлено на торги для аренды. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

— До станции метро «Китай-город» идти несколько минут пешком, здесь пересекаются активные пешеходные потоки. В пешей доступности Ильинский сквер и Чистые пруды — места притяжения горожан и гостей столицы. Внутри лота полукруглые потолки и кирпичные стены, с учетом назначения он подойдет для магазина антиквариата или кафе, — приводятся в материале слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

По его словам, рядом с объектом, который находится по адресу улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, также расположены доходный дом Хвощинского и усадьба Нарышкина.

Площадь помещения — 96,3 квадратных метра, стартовая арендная цена — 1,1 миллиона рублей в год. Торги состоятся 26 октября, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столица выставила на продажу нежилые здания, которые располагаются на Никитском бульваре. Общая площадь помещений составляет 968 квадратных метров.

Читайте также:
МоскваторгАренда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте