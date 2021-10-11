Помещение около станции метро «Китай-город» выставили на торги

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Нежилое помещение, которое находится рядом с Ильинским сквером и Чистыми прудами в центре столицы, выставлено на торги для аренды. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

— До станции метро «Китай-город» идти несколько минут пешком, здесь пересекаются активные пешеходные потоки. В пешей доступности Ильинский сквер и Чистые пруды — места притяжения горожан и гостей столицы. Внутри лота полукруглые потолки и кирпичные стены, с учетом назначения он подойдет для магазина антиквариата или кафе, — приводятся в материале слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

По его словам, рядом с объектом, который находится по адресу улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, также расположены доходный дом Хвощинского и усадьба Нарышкина.

Площадь помещения — 96,3 квадратных метра, стартовая арендная цена — 1,1 миллиона рублей в год. Торги состоятся 26 октября, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столица выставила на продажу нежилые здания, которые располагаются на Никитском бульваре. Общая площадь помещений составляет 968 квадратных метров.