Додон заявил об упущенном Молдавией шансе заключить контракт с Газпромом

Фото: Администрация президента РФ

Молдаван ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Об этом заявил бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в понедельник, 11 октября.

— Правительство начало переговоры с Газпромом слишком поздно. Из-за этого мы закупаем сейчас газ по рыночной, спотовой цене: в пределах 700–800 долларов за тысячу кубометров, — рассказал политик.

Рост цен на газ приведет к повышению цен на другие товары, что зимой послужит причиной «энергетического геноцида», добавил Додон. Он напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров.

Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, приводит слова Додона ТАСС.

6 октября цена на газ в Европе достигла исторического максимума — 1920 долларов за тысячу кубометров. В тот же день по результатам торгов биржи ICE Futures цена упала ниже 1250 долларов за тысячу кубических метров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины резкого роста цен на газ в странах Европы. По его словам, европейцы попытались заменить дорогой газ углем, но цены на него тоже выросли. Также цены на топливо растут из-за затягивания запуска «Северного потока — 2», пояснил аналитик.