В Роспотребнадзоре предупредили о четвертой волне COVID-19 в России

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Высокий уровень выявления новых заболевших свидетельствует о четвертой волне заболеваемости коронавирусом в России. Об этом заявила замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Если мы посмотрим на график регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, то увидим, что цифра высока и, действительно, уже может идти речь о четвертой волне, — рассказала специалист.

Защитить от распространения COVID-19 может только вакцинация, уверена Руженцова. Эту процедуру, по ее словам, нужно пройти всем, кто еще не успел.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, приводит слова Руженцовой сайт общества «Знание».

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11 октября главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко заявила, что стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве до сих пор не появилось. По ее словам, это обусловлено низкими темпами вакцинации.

На данном этапе, по словам Лысенко, опасность представляет постепенная мутация COVID-19 в новую форму, устойчивую к вакцинам. Заболеванию рано или поздно удастся приспособиться к окружению при подобных темпах вакцинации, предупредила врач.