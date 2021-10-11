Смертельное ДТП с участием самосвала произошло на 113-м километре ЦКАД

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Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, ЦКАД, 254-й километр Карта всех событий

Дорожная авария с участием самосвала, манипулятора и легкового автомобиля случилась на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) неподалеку от деревни Жедочи в Московской области. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 11 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, в ДТП на 113-м километре ЦКАД погиб один человек, еще двое получили травмы.

В четверг, 7 октября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала «ВМ», что трагическая авария, в результате которой погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля, произошла на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Череповец.

В результате по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также в понедельник, 11 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что с пятницы по воскресенье, 8–10 октября, автоинспекторы выявили на дорогах Москвы 195 водителей в состоянии алкогольного опьянения, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования.

При этом трое из выявленных нарушителей ранее уже лишались водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Им грозит уголовная ответственность.