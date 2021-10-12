Москва помогла найти производственные площадки 11 компаниям в 2021 году

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Автомобильный проезд Карта всех событий

В текущем году город помог 11 компаниям, обратившимся в Агентство промышленного развития Москвы, разместить свои производства. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, только в сентябре подобрали площадки для двух организаций, которые инвестируют в развитие около 130 миллионов рублей и предоставят 35 рабочих мест.

— Москва предлагает предприятиям привлекательные условия для ведения и масштабирования бизнеса, в том числе помощь с поиском новой площадки для производства. Так, еще две компании разместят свои производства на территории столицы. Два предприятия займут в общей сложности более 380 квадратных метров производственных площадей и разместятся в Южном и Юго-Восточном округах Москвы, — рассказал Ефимов.

В сентябре агентство помогло компании, занимающейся производством замороженных продуктов, созданной выпускниками Московского физико-технического института, разместить производство на территории промышленной площадки на Автомобильном проезде.

Также площадку в 5-м Донском проезде предоставили текстильной мастерской, мастера которой работают на старинных ткацких станках. Ранее они располагались на Каспийской улице. Переезд позволил им расширить производство в два раза.

Обратиться с вопросом поиска площадки в Агентство промышленного развития может любая промышленная компания. Специалисты не только подбирают подходящее место, но и проводят его проверку и сопровождают инвестора до заключения договора аренды или покупки.

— В этом году Агентство промышленного развития Москвы помогло найти компаниям для локализации и расширения 10,2 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате в свое развитие 11 компаний планируют вложить около двух миллиардов рублей, будет создано более 270 новых рабочих мест, — добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В прошлом году агентство помогло разместить производство в Москве семи предприятиям, которые вложили 1,7 миллиарда рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.