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Обязательную самоизоляцию для невакцинированных пожилых людей введут в Башкирии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Обязательную самоизоляцию для невакцинированных пожилых людей введут в Башкирии
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Башкирии с 13 октября самоизоляция станет обязательной для всех непривитых граждан старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава региона Радий Хабиров.

До этого стало известно, что врачи инфекционных госпиталей обратились к местным властям с просьбой изолировать непривитых пациентов старшего возраста, так как среди пенсионеров растет количество летальных исходов из-за COVID-19.

По словам Хабирова, власти региона совместно с Министерством здравоохранения проанализировали смертность от коронавирусной инфекции. В результате анализа удалось установить, что чаще всего умирают пенсионеры и граждане с тяжелыми заболеваниями.

— Сегодня (12 октября — прим. «ВМ») я подготовлю и подпишу указ о том, что с 13 октября мы вводим самоизоляцию для лиц, достигших 65 лет, тех, кто не вакцинирован. И с хроническими заболеваниями, — цитирует главу республики РИА Новости.

До этого сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Татарстане с понедельника, 11 октября, для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Аналогичные методы борьбы с вирусом ввели в Приморье. В крае сохраняется напряженная обстановка по заболеваемости. Каждый день выявляют более 200 новых случаев. Из-за низких темпов вакцинации в регионе не удается сформировать коллективный иммунитет — полностью вакцинированы в Приморском крае 374 534 человека, что составляет 41 процент от плана, рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

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