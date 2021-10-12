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Столичный сервис Ruspass составил список необычных зданий театров России

Михаил Алимов

Город
Столичный сервис Ruspass составил список необычных зданий театров России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка, 6 Карта всех событий

Пользователи цифрового туристического сервиса Ruspass смогут узнать о восьми необычных зданиях театров России, об их архитекторах и истории создания. Соответствующая подборка появилась на страницах онлайн-журнала Russpass Mag.

Ознакомиться со зданиями в виде трактора или шестеренки можно на сайте журнала.

При попадании на страницу статьи пользователей сразу встречает настоящий русский терем — это здание Театра наций, построенное в 1885 году. Театр находится в Петровском переулке в доме № 3. Его воздвиг архитектор Михаил Чичагов для Русского драматического театра Федора Корша. Спустя время, а именно в 1993 году, в дом переехал Театр наций.

Еще один похожий на терем театр расположился в Самаре. Его также построил Чичагов, а сейчас там расположился Самарский театр драмы имени Горького.

Здание-шестеренка находится в Москве — в нем расположился Театр Романа Виктюка. Оно построено архитектором Константином Мельниковым.

Читателей журнала также ожидают похожий на трактор театр в Ростове, футуристический новгородский театр, напоминающее трамплин здание Омского музыкального театра, похожий на планетарий театр в Новосибирске и волшебный замок в Казани, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что цифровой туристический сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Теперь пользователи смогут с легкостью находить информацию и просматривать самые актуальные туристические предложения. Среди основных достоинств новой версии сайта туристического сервиса — улучшенный интерфейс и удобная навигация.

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