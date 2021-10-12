Нелегальных продавцов сильнодействующих веществ в аптеках задержали в Москве

Фото: Пресс-центр МВД России

Столичные полицейские задержали группу лиц, которые продавали сильнодействующие препараты без рецептов наркозависимым гражданам. У них изъято более 600 килограммов препаратов, чей оборот ограничен на территории России. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники создали коммерческую организацию, получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Затем начинали оптом скупать у производителей препараты с сильнодействующими веществами. Потом с помощью курьеров передавали лекарства в аптеки, где сотрудники убирали маркировку с полученных капель и таблеток и начинали продавать их наркозависимым гражданам без специального рецепта и кассовых чеков за наличные деньги. При этом цену за них установили в десять раз выше закупочной.

— На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения «Гром» задержаны двое предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России, — передает слова Волк МВД Медиа.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, в которых содержались свыше 600 килограммов сильнодействующих веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Четверых участников группы заключили под стражу, двоих посадили под домашний арест. Еще девять человек отпустили под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что директор московского салона красоты продавала посетительницам БАД с запрещенным веществом. Отмечается, что 38-летняя женщина занималась торговлей биологически активных добавок (БАД), в состав которых входил сибутрамин (вещество на основе амфетамина, усиливающее чувство насыщения — прим. «ВМ»). Распространение своего товара она осуществляла в студии красоты на 1-й улице Бухвостова, а также посредством почтовых и курьерских отправлений. Правоохранители задержали злоумышленницу в салоне с поличным: она передала замаскированному под покупателя сотруднику полиции 240 граммов запрещенного вещества.