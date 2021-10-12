Глава АТОР назвала сроки восстановления морских круизов в России

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что сфера морских круизов, серьезно пострадавшая от пандемии, будет восстанавливаться дольше всей отрасли. Такое мнение глава АТОР высказала в интервью «Вечерней Москве».

— Я думаю, круизный рынок будет восстанавливаться очень медленно. Если говорить о больших круизных маршрутах с заходами в Санкт-Петербург и Владивосток, где активно развивался этот вид туризма, а туда их было много, то я думаю, только в следующем году мы сможем построить какой-то прогноз, — заявила представитель отрасли.

До пандемии круизная индустрия активно развивалась, с каждым годом становилась все доступнее для различных категорий граждан. В порту Санкт-Петербурга стояло много лайнеров. Однако во время эпидемии большая часть круизов была приостановлена. Сейчас морские путешествия уже осуществляются, однако для россиян большая часть из них недоступна.

Кроме того, для посадки на лайнеры действуют ограничения. Отдыхающих заставляют сдавать анализы — требуются сертификаты о вакцинации одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса или ПЦР-тесты. Также очень часто нельзя выходить на берег не в составе экскурсионных групп. Ломидзе уверена, что эти меры когда-нибудь отменят.