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Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

Василий Плиткин

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Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский районКарта всех событий

С 2014 года во время работ по восстановлению исторического облика ВДНХ реставраторы сделали более двадцати важных находок, представляющих историко-культурную ценность. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Многие обнаруженные артефакты долгое время считались утерянными, а часть их находилась в неудовлетворительном состоянии и была восстановлена. Одни из первых находок были сделаны в павильоне № 1 «Центральный»: в апреле 2014 года специалисты обнаружили горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Изображение более сорока лет считалось утерянным.

В 2018 году специалисты, изучая историю ВДНХ, выяснили, что ажурная башня, расположенная в ландшафтном парке, — это работа выдающегося авангардиста, художника и архитектора Эля Лисицкого, построенная им в 1939 году.

— Возрождение ВДНХ — масштабная программа, основополагающее направление которой — реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За семь минувших лет реставраторы сделали более 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки, — рассказала Сергунина.

Также артефакты были найдены в павильонах № 34 «Космос» (ранее — «Механизация»), № 5 «Физика» (бывший павильон «Латвийская ССР»), № 6 «Химия» (бывший павильон «Литовская ССР») и во многих других, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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