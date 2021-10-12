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Скончался первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Полина Долганова

Общество
Скончался первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Умер первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в ведомстве.

— Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что Маркин был человеком с четкой гражданской позицией, который на протяжении нескольких лет боролся с попытками дискредитировать следственные органы.

По данным СМИ, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Маркину было 64 года.

В последние годы своей жизни Маркин был главой комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками и первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро».

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