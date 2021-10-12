Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 77 регионах России

Фото: Пресс-служба МУФ

Распространение коронавируса наблюдается в 77 субъектах России. В восьми регионах ситуация остается стабильной. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, прирост заболевших по стране длится уже около четырех недель.

— Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33 процента всех заболевших за прошедшую неделю — это столичный регион и Санкт-Петербург, — цитирует Попову РИА Новости.

Она добавила, что особенностью сложившейся ситуации является то, что в стране также растет число заболевших ОРВИ и гриппом.

Глава ведомства подытожила, что в России стараются поддерживать эффективную работу в очагах болезни, а также усиливать меры по контролю за ситуацией.

За последние 24 часа в России выявили 28 190 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 7,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последний день в стране зафиксировали 973 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в РФ полностью вылечились 20 706 пациентов.