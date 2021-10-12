Кардиолог объяснил, как предотвратить повторный инфаркт

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Ведущий научный сотрудник Национального центра кардиологии Минздрава РФ, врач-кардиолог Роман Шахнович рассказал пациентам, перенесшим инфаркт, как предотвратить возвращение болезни.

По его словам, врачи в последнее время все успешнее спасают жизнь пациентам с острым инфарктом, однако со временем повторные эпизоды болезни могут привести к летальному исходу.

Врач пояснил, что повторный инфаркт имеет аналогичную клиническую картину, однако протекает более тяжело и отличается плохим прогнозом. Он отметил, что при каждом повторном кардиальном событии риск серьезных осложнений и смерти увеличивается. В связи с этим лечение инфаркта напрямую связано с профилактикой повторов.

Специалист пояснил, что опасность повторения инфаркта увеличивается с возрастом, независимо от пола пациента. Играют роль сопутствующие заболевания — артериальная гипертония, диабет и клинически выраженный атеросклероз.

Шахнович подчеркнул, что на риск влияют не только высокий, но и чересчур низкий вес, а также повышенный уровень холестерина.

Кардиолог порекомендовал для предотвращения повторного инфаркта придерживаться диеты — исключить из рациона жирные мясные и молочные продукты, а также мучное и сладкое.

Также врач призвал распрощаться с вредной привычкой курильщиков. Он допустил употребление в день не более двух бокалов вина для мужчин и одного — для женщин. Кроме того, принесет пользу 30-минутная ходьба в среднем темпе не менее четырех раз в неделю.