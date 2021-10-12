Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиолог объяснил, как предотвратить повторный инфаркт

Анастасия Колоскова

Общество
Кардиолог объяснил, как предотвратить повторный инфаркт
Фото: Pexels

Ведущий научный сотрудник Национального центра кардиологии Минздрава РФ, врач-кардиолог Роман Шахнович рассказал пациентам, перенесшим инфаркт, как предотвратить возвращение болезни.

По его словам, врачи в последнее время все успешнее спасают жизнь пациентам с острым инфарктом, однако со временем повторные эпизоды болезни могут привести к летальному исходу.

Врач пояснил, что повторный инфаркт имеет аналогичную клиническую картину, однако протекает более тяжело и отличается плохим прогнозом. Он отметил, что при каждом повторном кардиальном событии риск серьезных осложнений и смерти увеличивается. В связи с этим лечение инфаркта напрямую связано с профилактикой повторов.

Специалист пояснил, что опасность повторения инфаркта увеличивается с возрастом, независимо от пола пациента. Играют роль сопутствующие заболевания — артериальная гипертония, диабет и клинически выраженный атеросклероз.

Шахнович подчеркнул, что на риск влияют не только высокий, но и чересчур низкий вес, а также повышенный уровень холестерина.

Кардиолог порекомендовал для предотвращения повторного инфаркта придерживаться диеты — исключить из рациона жирные мясные и молочные продукты, а также мучное и сладкое.

Также врач призвал распрощаться с вредной привычкой курильщиков. Он допустил употребление в день не более двух бокалов вина для мужчин и одного — для женщин. Кроме того, принесет пользу 30-минутная ходьба в среднем темпе не менее четырех раз в неделю.

Читайте также:
сердцеинфарктыВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте