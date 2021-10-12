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«Осторожно!»: синоптик предупредил россиян о магнитной буре

Михаил Алимов

Общество
«Осторожно!»: синоптик предупредил россиян о магнитной буре
Фото: public domain

На Землю оказывает влияние магнитная буря. Она носит общепланетный характер. Об этом во вторник, 12 октября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По общепринятой классификации буря относится к классу G2, то есть ко второй категории по пятибалльной шкале. Это означает, что у поверхности Земли амплитуда колебаний магнитного поля составляет от 100 до 200 нТл (нанотеслы), то есть примерно 0,5 процента от напряженности магнитного поля планеты, — рассказал он в Instagram.

Колебания сами по себе незначительные, но их много и они распространяются по всей планете. Из-за этого могут наблюдаться избыточные токи электросетей и ухудшение распространения радиосигналов.

Тишковец отметил, что полярные сияния при таких бурях могут опускаться до широты 50–60 градусов.

— Буря вызвана вхождением Земли при ее движении по орбите в более быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитное поле. К середине завтрашнего дня магнитное поле Земли полностью стабилизируется, — резюмировал синоптик.

До этого Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда жителям столицы ожидать первый снег.

Также сообщалось, что треть месячной нормы осадков может выпасть в столице 14 октября. Специалисты ожидают до 20 миллиметров осадков в этот день в столице, что составляет треть от октябрьской нормы в 59 миллиметров. Уточняется, что дождливые циклоны и атмосферный фронт поспособствуют такому явлению.

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