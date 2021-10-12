Вирусолог назвал единственное противопоказание к вакцинации от коронавируса

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Вирусолог Александр Гинцбург рассказал, кому стоит обязательно сделать прививку от коронавирусной инфекции, а кому стоит отказаться от вакцинации.

Специалист подчеркнул, что вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения заболевания.

— Прививка от коронавирусной инфекции снижает риск тяжелого течения заболевания на 94–98 процентов, — уточнил он в комментарии Nation News.

Александр Гинцбург отметил, что прививку обязательно нужно сделать гражданам, которые относятся к группе риска. В их числе диабетики, люди со слабым иммунитетом и хроническими болезнями.

Специалист уточнил, что единственное противопоказание к вакцинации — прием цитостатиков. Их назначают людям с онкологическими заболеваниями. Они подавляют размножение клеток, в том числе и тех, которые вырабатывают антитела. Поэтому эффекта от вакцинации не будет.

До этого в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессии. Прививку должны сделать работники торговли, транспорта, предприятий сферы обслуживания.