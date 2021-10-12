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Более 20 тысяч жителей столицы сделали ЭКГ с помощью кардиокресла в центрах госуслуг

Дарья Чентаева

Город
Более 20 тысяч жителей столицы сделали ЭКГ с помощью кардиокресла в центрах госуслуг
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Более 22 тысяч жителей столицы сделали электрокардиограмму с помощью специального кардиокресла. Процедура занимает всего одну минуту. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с российской компанией по производству высокотехнологичных приборов измерения показателей работы сердца CardioQVARK запустили пилотный проект в 25 офисах «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы создаем для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры, кардиокресла. <...>. Раннее выявление патологий критически важно для эффективного лечения, — отметила Анастасия Ракова.

Проверить работу сердца в центрах госуслуг может любой желающий. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС на экране кардиокресла, а затем следовать пошаговой инструкции. Результаты обследования поступят в электронную медицинскую карту пациента, они также будут доступны для врачей. При обнаружении каких-либо отклонений пациенту придет СМС.

Отмечается, что данная услуга востребована и у женщин, и у мужчин. Чаще всего ей пользовались жители столицы в возрасте от 30 до 40 лет. Более 1800 тысяч ЭКГ сделали москвичи старше 70 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что оформление всех справок в России переведут в онлайн к 2024 году.

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