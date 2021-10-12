Мурашко заявил об отсутствии страховки у молодежи от осложнений по COVID-19

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Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 12 октября.

— Но сегодня стали поступать и пациенты более молодого возраста, начиная уже с 20 лет. И я вам докладывал: при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах, — рассказал министр.

Таким образом, молодой возраст не является страховкой от осложнений и болезни, приводит слова Мурашко РИА Новости.

12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса наблюдается в 77 субъектах России. По ее словам, прирост заболевших по стране длится уже около четырех недель. Она добавила, что особенностью сложившейся ситуации является то, что в стране также растет число заболевших ОРВИ и гриппом.

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За последние 24 часа в России выявили 28 190 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Отмечается, что 7,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.