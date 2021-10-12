Сенатор Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми

Фото: Пресс-служба Совфеда

Возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми расширяются в Москве. Об этом заявила сенатор, представитель столичного парламента в Совете Федерации (СФ) Инна Святенко во вторник, 12 октября.

— Для многих родителей очень остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой — как уделить время детям, обеспечить их развитие, особенно если малыши разного возраста и разных интересов. Как работать полный день, если старшего надо отвезти в спортивную секцию, а младшего — на танцы или развивающие занятия? — задалась вопросом политик.

Актуальной темой для многих родителей, по ее словам, является возможность работать из дома или вести бизнес с гибким графиком. Столица запускает различные механизмы помощи таким семьям, добавила Святенко.

В пример сенатор привела программу «Свобода. Ответственность. Доход» в рамках акселератора центра занятости «Моя карьера». Второй ее поток будет запущен в октябре, в нем смогут принять участие как минимум 250 семей с детьми дошкольного возраста.

Участники в ходе обучения создадут и защитят свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства. Программа включает 11 модулей и рассчитана на два месяца, уточнила представитель верхней палаты парламента.

Эксперты в рамках программы доведут идею до бизнес-плана и подскажут, как вести предприятие. На финише участники получат готовый план действий, который поможет их семьям получить дополнительный доход.

На базе «Моей карьеры» есть и другие форматы поддержки для семей с детьми. Так, при заключении социального контракта москвичи получат стипендию в размере 12,7 тысячи рублей, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».