Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сенатор Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми

Иван Юминов

Город
Сенатор Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми
Фото: Пресс-служба Совфеда

Возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми расширяются в Москве. Об этом заявила сенатор, представитель столичного парламента в Совете Федерации (СФ) Инна Святенко во вторник, 12 октября.

— Для многих родителей очень остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой — как уделить время детям, обеспечить их развитие, особенно если малыши разного возраста и разных интересов. Как работать полный день, если старшего надо отвезти в спортивную секцию, а младшего — на танцы или развивающие занятия? — задалась вопросом политик.

Актуальной темой для многих родителей, по ее словам, является возможность работать из дома или вести бизнес с гибким графиком. Столица запускает различные механизмы помощи таким семьям, добавила Святенко.

В пример сенатор привела программу «Свобода. Ответственность. Доход» в рамках акселератора центра занятости «Моя карьера». Второй ее поток будет запущен в октябре, в нем смогут принять участие как минимум 250 семей с детьми дошкольного возраста.

Участники в ходе обучения создадут и защитят свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства. Программа включает 11 модулей и рассчитана на два месяца, уточнила представитель верхней палаты парламента.

Эксперты в рамках программы доведут идею до бизнес-плана и подскажут, как вести предприятие. На финише участники получат готовый план действий, который поможет их семьям получить дополнительный доход.

На базе «Моей карьеры» есть и другие форматы поддержки для семей с детьми. Так, при заключении социального контракта москвичи получат стипендию в размере 12,7 тысячи рублей, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
меры поддержки«Моя карьера»Совет Федерации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте