Адресную инвестиционную программу на 2022–2024 годы утвердили в Москве

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Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) на период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщили во вторник, 12 октября, в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина в ходе подведения итогов заседания президиума города.

Уточняется, что программа включает список финансируемых из московского бюджета объектов, которые планируется возвести или реконструировать.

— АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. В трехлетний период 2022–2024 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 700 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации), — заявили в пресс-службе.

Так, приоритетом АИП на указанный период времени по количеству затрачиваемых денежных средств является совершенствование транспортной системы. В 2022–2024 годах специалисты планируют построить 58,5 километра линий, 25 станций и три депо метрополитена Москвы. При этом предусмотрено возведение более 285 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов.

— Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) — самого большого метрокольца в мире, которое станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50–70 лет. На карте метро появится новая Троицкая линия, головной участок которой будет открыт в 2024 году, — написали в сообщении.

Для реализации программы реновации жилищного фонда в 2022–2024 годах планируют построить пять миллионов квадратных метров жилья. Помимо этого, в указанный период возведут объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 11 октября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты приступили к строительству пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в Москве. По его словам, работы планируется завершить в течение года.