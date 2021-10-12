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Иммунолог объяснил, почему в России не хотят вводить локдаун

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог объяснил, почему в России не хотят вводить локдаун
Фото: unsplash

Россия не вводит локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы избежать нарушения экономики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

— Мы можем руководствоваться информацией, которую получаем из других стран: локдауны работают, но эта мера сопряжена с нарушением экономики. У нас полноценного локдауна не было даже весной прошлого года, общество это не поддерживает, — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что максимум в России возможен локдаун на уровне регионов. Однако во всей стране и в крупных федеральных округах такой вариант вряд ли можно рассматривать, заметил Крючков.

При этом гражданам важно продолжать соблюдать меры безопасности, рекомендовал эксперт.

— Хорошие противоэпидемические меры на местах, масочный режим в общественных местах и транспорте, широкое использование санитайзеров — все это влияет на ход пандемии, — сказал собеседник «ВМ».

По словам Крючкова, также хорошо работают компромиссные меры. Например, положительный эффект имеет разграничение потоков людей на транспорте, частичный перевод работников и школьников на дистанционку, а также внедрение широкой программы тестирования на коронавирус, заключил специалист.

Иммунолог объяснил, почему в России не хотят вводить локдаун

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