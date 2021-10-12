Движение автомобилей ограничат на четырех переездах Казанского направления МЖД
Во второй половине октября на четырех переездах Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) временно ограничат движение транспорта. Об этом рассказали представители пресс-службы Московской магистрали.
Отмечается, что в ночь с 13 на 14, с 15 на 16 и с 16 на 17 октября (с 22:00 до 5:00) частично перекроют переезд 33 км перегона Люберцы-1 — Быково; с 19 на 20 и с 26 на 27 октября (с 23:00 до 5:00) перекроют переезды 50 км в Раменском.
С 20 на 21 и с 21 на 22 октября (с 23:00 до 5:00) автомобили не смогут проехать через переезд 56 км перегона Раменское — Бронницы. Также 14 октября с 9:00 до 19:00 будет закрыт переезд 158 км возле станции Черусти.
По словам работников пресс-службы, в эти дни специалисты вскроют настил и заасфальтируют проезжую часть, которая находится в зоне обслуживания ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из-за проведения инженерных и дорожных работ на севере и северо-востоке Москвы будет ограничено движение. На Ленинградском мосту его ограничат с 13 октября по 30 декабря — там будут проводить дорожные работы. С 15 октября по 30 января следующего года будет ограничено движение на Шереметьевской улице.