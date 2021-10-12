Движение автомобилей ограничат на четырех переездах Казанского направления МЖД

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Во второй половине октября на четырех переездах Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) временно ограничат движение транспорта. Об этом рассказали представители пресс-службы Московской магистрали.

Отмечается, что в ночь с 13 на 14, с 15 на 16 и с 16 на 17 октября (с 22:00 до 5:00) частично перекроют переезд 33 км перегона Люберцы-1 — Быково; с 19 на 20 и с 26 на 27 октября (с 23:00 до 5:00) перекроют переезды 50 км в Раменском.

С 20 на 21 и с 21 на 22 октября (с 23:00 до 5:00) автомобили не смогут проехать через переезд 56 км перегона Раменское — Бронницы. Также 14 октября с 9:00 до 19:00 будет закрыт переезд 158 км возле станции Черусти.

По словам работников пресс-службы, в эти дни специалисты вскроют настил и заасфальтируют проезжую часть, которая находится в зоне обслуживания ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за проведения инженерных и дорожных работ на севере и северо-востоке Москвы будет ограничено движение. На Ленинградском мосту его ограничат с 13 октября по 30 декабря — там будут проводить дорожные работы. С 15 октября по 30 января следующего года будет ограничено движение на Шереметьевской улице.