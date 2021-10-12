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Минтранс передумал делать общественный транспорт бесплатным к 2035 году

Иван Юминов

Экономика
Минтранс передумал делать общественный транспорт бесплатным к 2035 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минтранс отказался от идеи перехода в России к бесплатному общественному транспорту к 2035 году. Об этом заявил глава департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей во вторник, 12 октября.

— Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию, — рассказал чиновник.

Для формулирования этого тезиса необходимо сделать «слишком много», приводит слова Бакирея РИА Новости.

В сентябре 2020 года сообщалось, что прогноз о возможности бесплатного проезда в транспорте содержался в проекте стратегии Минтранса. Согласно документу, отмена платы за проезд возможна в том случае, если в стране заработает механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов.

Это подразумевает взимание платы с каждого водителя с 2025 года за проезд по дорогам регионального значения, к 2035 году — со всех категорий пользователей дорог, включая городские.

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