Росфинмониторинг выступил за внесудебную блокировку счетов в России

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Росфинмониторинг предложил предоставить возможность без суда блокировать счета и карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма или оборота наркотиков. Это следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов во вторник, 12 октября.

Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранители смогут использовать при получении сведений о финансировании нескольких видов деятельности. Так, в их число вошли организация публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, которые могут привести к беспорядкам и прочим негативным последствиям.

Решение может быть принято в неотложных случаях, приостановление будет длиться до десяти рабочих дней. Срок его действия можно будет продлить при получении положительного решения суда.

Приостанавливать операции, по замыслу Росфинмониторинга, смогут руководители федеральных органов власти и их заместители. В их число вошли МВД, ФСБ, Росфинмониторинг и отдельные главы территориальных органов.

Проект включает уведомление в течение суток генерального прокурора или его заместителя о принятом решении. Решение в случае принятия его с нарушением закона может быть опротестовано в течение двух дней Генпрокуратурой.

Анализ текущей практики, по подсчетам создателей проекта, показал, что в день уполномоченные будут принимать около 17 таких решений. Принятие инициативы позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, следует из текста документа на портале.