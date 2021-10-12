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«Любить эту жизнь»: Мехди Вафа рассказал, как найти себя

Дарья Чентаева

Общество
«Любить эту жизнь»: Мехди Вафа рассказал, как найти себя
Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа на своей странице в Instagram рассказал подписчикам, как найти себя и обрести внутреннюю гармонию.

По мнению экстрасенса, найти себя — это значит: чувствовать себя здоровым человеком, иметь работу, которая приносит удовольствие, иметь близких по духу людей и ощущать мир и покой в своем доме и семье. Кроме того, человек, который нашел себя, имеет уникальную возможность делать то, что приходится ему по душе, будь то путешествия или любимое хобби.

— Любить эту жизнь! Это не просто слово. Это конкретное реальное чувство, когда вы, вопреки всем трудностям и проблемам, всегда помните о том, что жизнь одна и она удивительна, но ничего не бывает без помех, — добавил Мехди Вафа.

Как утверждает экстрасенс, всегда важно понимать, что у вас всегда будете только вы сами.

— При любых обстоятельствах вам ложиться и просыпаться с собой, вам быть недовольным или счастливым, вам испытывать страх или страсть. Каждый человек — это сосуд, который мы же и наполняем, — отметил Мехди Вафа.

Ранее Мехди Эбрагими Вафа описал признаки ощущения потери человеком «почвы под ногами» и «усталости от самого себя» и объяснил, как преодолеть это состояние.

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