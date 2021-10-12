Daily Express принесла извинения за статью о «краже» формулы «Спутника V»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Британское издание Daily Express внесло поправки в статью, где утверждалось о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca.

— В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что, «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины», — говорится в сообщении.

Газета также уточнила, что материал содержал и прочую ложную информацию. В качестве извинения таблоид опубликовал на сайте заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

10 октября первый подобный материал был опубликован в The Sun. В нем утверждалось, что российские спецслужбы якобы получили доступ к исследованиям шведской компании AstraZeneca, создававшей свой препарат. После эти данные «использовались» при создании отечественного «Спутника V».

РФПИ назвал статью The Sun фейком и ложью. История таблоида продвигается теми, кто противостоит успеху одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19, уточнили в фонде.

1/2 2/2

Утверждения газеты не имеют под собой научной основы, потому что «Спутник V» и AstraZeneca используют разные платформы, заключили в РФПИ.