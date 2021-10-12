Собиравшая деньги для медиков Зинаида Корнева скончалась в возрасте 99 лет

Фото: youtube.com/watch?v=w6650bqjtdM&t=1s

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая собирала денежные средства для врачей, умерла во вторник, 12 октября, в Санкт-Петербурге в возрасте 99 лет. Об этом сообщили родственники пенсионерки.

Женщина рассказывала истории о войне и получала за это пожертвования, которые направляла на поддержку умерших от коронавирусной инфекции медицинских сотрудников красных зон.

Такой метод получения денежных средств «баба Нина», как ласково ее назвали близкие и журналисты, подсмотрела у британского ветерана Второй Мировой войны Тома Мура. В 2020 году накануне своего столетия он прошел с помощью ходунков вокруг собственного сада и собрал 28 миллионов фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения государства.

В то же время Зинаида Корнева организовала похожую акцию и решила поддержать российских врачей. Съемки ролика с историями из юности бабушки провели на ее даче, а после опубликовали материалы в социальные сети. В итоге неравнодушные граждане собрали около миллиона рублей в первые дни.

Отмечается, что президент России Владимир Путин вручил бабе Нине знак отличия «За благодеяние». Также Зинаида Корнева стала автором книги «Сержант Зина».

Пятый канал добавил, что родственники женщины в скором времени сообщат о дате и месте прощания.