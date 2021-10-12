Онколог связал употребление индейки и курицы с риском развития рака

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Ученым из Оксфордского университета удалось выяснить, что употребление в пищу белого мяса птицы способно привести к развитию рака. Об этом заявил онколог-химиотерапевт Андрей Базылев.

— Ученые из Оксфордского университета недавно провели исследование, в котором участвовало более 500 тысяч человек. Оно заключалось в том, чтобы понять, есть ли риск развития рака при приеме в пищу белого мяса птицы — индейки и курицы, — рассказал специалист.

Разнообразные онкологические заболевания удалось обнаружить у 23 тысяч людей, добавил он. Злокачественные опухоли, по мнению врача, провоцируют антибиотики и прочие вещества для более стремительного развития птицы.

Химиотерапевт уточнил, что употребление более 30 граммов белого мяса провоцирует риски развития рака. При этом не стоит вовсе отказываться от мяса птицы, стоит лишь выбирать продукцию без добавления химических веществ, приводит слова Базылева Пятый канал.

12 октября телеведущий Александр Мясников рассказал о наследственных видах рака и о том, как их можно избежать. По его словам, один из видов генной мутации — синдром Линча, при котором активно развиваются наследственные виды рака: колоректальный, рак эндометрия, рак тазовых органов, а также рак желудка, яичников и груди.

Синдром Линча увеличивает риск развития рака простаты и почек на 20 процентов, а рака желудка и груди — на 40 процентов.