Сергей Собянин встретился с мэром Ниццы Кристианом Эстрози

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэры Москвы и Ниццы Сергей Собянин и Кристиан Эстрози провели встречу, в ходе которой обсудили развитие двухстороннего сотрудничества, в особенности транспортную систему и технологии в области городского управления. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что французская сторона заинтересована во внедрении экологически чистого общественного транспорта.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москва является самым зеленым мегаполисом в мире, а также отметил, что здесь сосредоточен крупнейший в Европе парк электробусов. В ответ на это Кристиан Эстрози заявил, что такие современные технологии обеспечивают безопасность горожан.

Также мэры обсудили вопрос распространения и профилактики коронавирусной инфекции и поделились идеями о дальнейшем сотрудничестве городов, передает сайт.

В среду, 6 октября, Сергей Собянин также провел встречу. По поручению президента РФ Владимира Путина он встретился в его приемной с гражданами.

В ходе приема к главе города обратились жители разных районов столицы и спросили его о строительстве поликлиник, их техническом оснащении, возможной установке лифтов в подземных переходах, а также горожане затронули темы возведения спортивных объектов, городского строительства и благоустройства.

Все поступившие вопросы горожан мэр столицы пообещал рассмотреть и разрешить.