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ВОЗ назвала помощь Африке способом борьбы с пандемией COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ назвала помощь Африке способом борьбы с пандемией COVID-19
Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Мировому сообществу следует передать имеющиеся вакцины странам Африки для достижения цели завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 12 октября.

— Что касается бустеров, я бы вновь напомнил о том, каковы цифры, поскольку мир должен осознать эту несправедливость. Как я заявлял ранее, были использованы 6,5 миллиарда доз вакцины, — рассказал он.

Африка из них получила 166 миллионов на 1,2 миллиарда населения, посетовал Гебрейесус. Начало ревакцинации мировым сообществом является одним из самых худших шагов, добавил руководитель организации.

Мир, по его словам, не сможет остановить пандемию, игнорируя целый континент без производственных мощностей. Этим следует заняться в первую очередь, приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

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11 октября ВОЗ рекомендовала привиться дополнительной дозой вакцин от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. По словам экспертов организации, в случае с неактивированными вакцинами Sinovac и Sinopharm дополнительную, то есть третью дозу гомологичной вакцины, необходимо предоставить людям 60 лет и старше как продолжение первой серии иммунизации.

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