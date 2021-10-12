Двое неизвестных в форме полицейских ограбили мужчину на востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новокосино Карта всех событий

Двое неизвестных мужчин в форме правоохранителей надели на мужчину наручники, а после ограбили его. Инцидент произошел в районе Новокосино на востоке столицы. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе ГУМВД по городу.

В ведомстве уточнили, что преступление случилось в ночь с понедельника на вторник.

— Ночью 12 октября, около 1:40, двое неизвестных, одетых в форму сотрудников правоохранительных органов, напали на мужчину на улице Суздальской. Применив к потерпевшему физическую силу, они надели на него наручники и похитили более 300 тысяч рублей, — заявили в пресс-службе.

В данный момент полицейские разыскивают преступников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ТАСС.

Ранее начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин отметил, что «банда» 17-летних подростков избила и ограбила 33-летнего мужчину в центре столицы.