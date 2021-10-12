Ребенок попал под колеса блогера на Bentley на западе Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Столетова, 5 Карта всех событий

Автомобиль Bentley сбил ребенка на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД во вторник, 12 октября.

— В районе дома № 5 на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе, — говорится в сообщении.

За рулем, по данным источника РИА Новости, находилась блогер, на которую в Instagram подписаны более 23 тысяч людей. Ребенка доставили в больницу для оказания помощи.

Пострадавшему меньше 12 лет. По факту инцидента МВД проводит проверку, отмечает РИА Новости.

11 октября в столичном ГИБДД сообщили, что водитель в Москве наехал на женщину и ее шестилетнего ребенка. По данным ведомства, инцидент произошел рядом с домом № 6 на 16-й Парковой улице.

В момент происшествия мать и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу с ушибами и ссадинами.