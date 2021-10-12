Скончался врач, отбиравший Юрия Гагарина в отряд космонавтов

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Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов, скончался на 90-м году жизни в Санкт-Петербурге. Кроме этого, он работал с первым отрядом космонавтов, в числе которых — Юрий Гагарин. Об этом сообщил историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

Колосов умер в воскресенье, 10 октября. Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория, передает РИА Новости слова историка.

СПРАВКА «ВМ»

Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов на должностях помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки с декабря 1960 года по мой 1976 года. Также он принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, их подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов.

После Колосов работал в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Он автор более 156 научных работ, соавтор учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия «Космическая медицина».