Диетолог назвала четыре самых полезных жирных продукта

Фото: Аносов Максим, Вечерняя Москва

Жирные продукты важны в рационе питания. Они могут снижать воспаления в организме, улучшать настроение, укреплять сосуды и поддерживать красоту. О том, какие жирные продукты нужно употреблять каждому человеку, в беседе с «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, на первом месте в списке жирных продуктов — авокадо. Фрукт почти на 80 процентов состоит из полиненасыщенных полезных жиров и содержит малое количество углеводов. Полиненасыщенные жиры необходимы для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

— Употребление авокадо способствует снижению плохого холестерина. В нем много витаминов В и К, — сказала врач.

На втором месте — растительные масла. Среди них — масло авокадо, оливковое, кокосовое и льняное. Они также способствуют снижению плохого холестерина и укреплению стенок сосудов. Кроме того, эти масла помогают ускорить обмен веществ.

— Не могу не сказать и про жирную рыбу — скумбрию, лосось, семгу. Они богаты омега-3 и жирными кислотами. Омега-3 снимают воспалительные процессы и способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Жирная рыба полезна для пищеварения, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Употреблять ее стоит два–три раза в неделю, — добавила Писарева.

На четвертом месте — животный жир: сливочное масло. Оно должно быть жирностью не менее 82 процентов и хорошего качества. Если у человека есть реакция на молочный белок, то можно употреблять топленое масло, на нем же и готовить.

— Это источник витамина Д, бета-каротин. Благодаря сливочному маслу улучшается качество блюд: они становятся вкуснее, более калорийными, поэтому меньше хочется есть. Однако стоит соблюдать меру. Рекомендовано употребление в день не более трех чайных ложек сливочного масла, — сказала врач.

Продукт также снижает воспаление в организме, укрепляет кости, иммунитет и поднимает настроение. Сливочное масло содержит различные витамины и минералы.

— Но всегда соблюдаем меру. Если говорю про масло — это не значит, что его литрами нужно выпивать. По нормам его можно использовать как натощак с утра, так и можно добавлять в салаты. Важно чередовать, рацион должен быть разнообразным, — заключила диетолог.