Дождь и облачная погода ожидаются в Москве 13 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 13 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и дождь. Температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

— Предстоящим днем Москва и Подмосковье еще останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве достигнет 10–12 градусов тепла, по области — до плюс 12 градусов. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, — говорится в сообщении.

Утром содержание кислорода в воздухе будет повышенным, а днем — в пределах нормы. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться до нормальных значений.

В Московской области были зафиксированы рекордные заморозки. 9 и 11 октября в подмосковной Коломне были обновлены рекорды 2014 и 2009 годов: в ночное время столбики термометров опустились до минус 4,1 градуса и минус 4 градусов.