Около 13 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны «Бирюлево»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В рамках реорганизации столичной промзоны «Бирюлево» в ее развитие инвестор вложит 210 миллиардов рублей. Всего на территории промзоны создадут около 13 тысяч новых рабочих мест.

— Опубликован проект реорганизации участка бывшей промзоны «Бирюлево» в рамках программы «Индустриальные кварталы». Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 42 гектара. Объем инвестиций в реализацию проекта — около 210 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлеве Западном для москвичей появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент промзона преимущественно заполнена складами и автосервисами, но в 2023 году уже начнут строить первые объекты, а всего планируют построить 915 тысяч квадратных метров недвижимости.

При этом современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тысячи квадратных метров. Среди них научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты.

— На такой же площади планируется построить спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты, — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Всего проект «Индустриальные кварталы» даст столице 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. В него планируют инвестировать около семи триллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 3,5 миллиарда рублей инвестируют в редевелопмент бывшей промзоны «Верхние Котлы». Общая площадь территории составляет почти пять гектаров. На ней планируется построить порядка 60 тысяч «квадратов» недвижимости.