Почти 400 заявок подали НКО на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные некоммерческие организации (НКО) могут до 19 октября подать заявку для участия в конкурсе грантов «Москва — добрый город», победители которого получат в общей сложности 400 миллионов рублей. На сегодняшний день свои заявки подготовили почти 400 НКО.

— Сейчас мы наблюдаем в системе работу социально ориентированных некоммерческих организаций в 396 личных кабинетах. Мы рекомендуем подавать заявки на конкурс не позднее 14 октября. В таком случае у участников будет время и возможность получить комментарии специалиста и доработать заявку, устранить недочеты или предоставить недостающие документы, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Конкурс стартовал 15 сентября. Наиболее востребованным направлением для участия в конкурсе, как и в прошлом году, стали проекты помощи людям с инвалидностью. Также много заявок посвящено помощи многодетным семьям, людям, исключенными из социума (бывшие заключенные, бездомные и другие).

Также есть заявки, касающиеся волонтерства в социальной сфере, популяризации здорового образа жизни, оказания помощи людям в условиях распространения коронавирусной инфекции и другого. Участники могут по любым вопросам обратиться на горячую линию +7 (495) 197-99-99. Помимо этого, они могут получить индивидуальную консультацию в центре «Моя карьера».

За время проведения конкурса «Москва — добрый город» с 2019 года гранты получили более 270 НКО, пишет официальный сайт мэра Москвы.