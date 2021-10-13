В МЭА спрогнозировали рост спроса на газ при любых сценариях

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Спрос на газовое топливо в мире, в том числе на низкоуглеродное, будет продолжать расти даже при достижении углеродной нейтральности. Об этом в среду, 13 октября, в своем докладе World Energy Outlook пишет Международное энергетическое агентство (МЭА).

В публикации рассматриваются три варианта развития событий. В первом учитываются существующие климатические политики. Согласно второму варианту, все страны выполняют свои обязательства в срок, а третий вариант предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

— Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет, однако есть существенное расхождения в последующем развитии, — говорится в докладе.

Отмечается, что падение спроса на голубое топливо в 2025 году может частично компенсироваться ростом спроса на низкоуглеродные энергетические ресурсы.

Общий спрос на газ в 2030 году при развитии третьего из вышеперечисленных сценариев будет примерно на 5 процентов превышать показатели настоящего времени.

При этом с учетом всех существующих и разрабатываемых климатических политик спрос на топливо продолжит расти в 2030 году. При этом ожидаемый спрос превысит показатели 2020 года примерно на 15 процентов.

Согласно второму сценарию, пик спроса будет достигнут уже через четыре–пять лет, а затем интерес к газу начнет снижаться, пишет РИА Новости.

В среду, 6 октября, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Но он отметил, что это нужно делать не через оптовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Российский лидер подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке следует не в ущерб себе. Также он согласился, что нужно еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом.